استشاري: العنف والتدليل الزائد يضر بشخصية الأطفال (فيديو)

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حذر استشاري الطب النفسي، الدكتور محمد اليوسف من خطر الدلع الزائد على الأطفال، قائلاً إن أكبر خطر نواجهه في التربية.

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العنف الزائد والحماية الزائدة

وأضاف في مقابلة مع فضائية “الراصد”: العنف الزائد والحماية الزائدة، كلاهما يضر لأطفال، وخاصة الحماية الزائدة تضر أكثر، فيكن أن يصل الدلع بالأب إلى حد التقديم لابنه في الجامعة، وعندما يعمل الابن لايستطيع التعاملل مع الضغوط ولو كانت بسيطة، وتجد البنت تتزوج ولا تقوى على تحمل المسؤولية بسبب عدم تحميلها المسؤولية قبل الزواج”.

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الدعم والتوجيه للأبناء

وشدد على أهمية الدعم والتوجيه للأبناء، ذاكرًا: على سبيل المثال إذا كنا في مطعم، الولد هو الذي يجب أن يطلب، اتركه يذهب بنفسه، ولا تذهب أنت، وقد يقول الابن لأبيه أن فلانًا سلم عليه ولم يرد عليه، عليك أن تبدأ بالشرح له، ولابد من التوجيه، وأن تقول له ربما لم يراك، وعليك أن ترفع يدك وترفع نبرة صوتك”.