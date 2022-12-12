هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن توفر وظائف شاغرة
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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن طرح 7 وظائف إدارية، وهندسية في مقرها الرئيسي بالرياض، للجنسين لحملة البكالوريوس، حسب المسميات والشروط.
المسميات الوظيفية:
– اختصاصي موارد بشرية – التوظيف والاستقطاب (عدد 2)
– اختصاصي موارد بشرية – تدريب وتطوير (عدد 2)
– محلل ثاني بيئة وسلامة (عدد 3)
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الموارد البشرية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– السلامة وحماية البيئة
– تخصصات أخرى
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الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) للوظائف الإدارية أو (جيد) للوظائف الهندسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– توفر المتطلبات الأخرى والمهارات المهنية المطلوبة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/5/18هـ (الموافق 2022/12/12م) عن طريق الرابط: ( هنا ) ويستمر حتى الخميس 1444/6/5هـ (الموافق 2022/12/29م).