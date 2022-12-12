الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن توفر وظائف شاغرة
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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن توفر وظائف شاغرة

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن توفر وظائف شاغرة

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن توفر وظائف شاغرة
٠٩:٤١:٤٦ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن طرح 7 وظائف إدارية، وهندسية في مقرها الرئيسي بالرياض، للجنسين لحملة البكالوريوس، حسب المسميات والشروط.

المسميات الوظيفية:

– اختصاصي موارد بشرية – التوظيف والاستقطاب (عدد 2)

– اختصاصي موارد بشرية – تدريب وتطوير (عدد 2)

– محلل ثاني بيئة وسلامة (عدد 3)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الموارد البشرية

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– السلامة وحماية البيئة

– تخصصات أخرى

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رابط التقديم.. «ترشيد» تُوفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) للوظائف الإدارية أو (جيد) للوظائف الهندسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– توفر المتطلبات الأخرى والمهارات المهنية المطلوبة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/5/18هـ (الموافق 2022/12/12م) عن طريق الرابط: ( هنا ) ويستمر حتى الخميس 1444/6/5هـ (الموافق 2022/12/29م).

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