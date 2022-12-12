الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الأمم المتحدة: 11 ألف طفل ضحية الحرب في اليمن
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الأمم المتحدة: 11 ألف طفل ضحية الحرب في اليمن

الأمم المتحدة: 11 ألف طفل ضحية الحرب في اليمن

الأمم المتحدة: 11 ألف طفل ضحية الحرب في اليمن
٠٩:٤٨:٤٨ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11 ألفا بينهم أكثر من 3700 قتيل.

وكالعادة لم يوضح التقرير الأممي الجهة المتورطة في الجرائم رغم أن التأكيدات تبين أن كل تلك الإحصاءات ارتكبتها مليشيا الحوثي.

ووفقاً لبيان نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير لها، أصيب 7245 طفلا بينهم 62 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح نهاية الهدنة الأخيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك ما لا يقل عن 74 طفلا من بين 164 شخصا قتلوا أو أصيبوا بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022.

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وكشف التقرير تجنيد أكثر من 3995 طفلا في اليمن بينهم 91 فتاة شاركن في فعاليات أو نقاط تفتيش، مبيناً أن هناك 445 طفلا معتقلا في النزاع، كما تم اختطاف 152 طفلا، وتعرض 47 طفلا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع.

ولفت التقرير إلى وقوع 672 هجوماً على منشآت تعليمية، و228 مرفقا صحياً.

الكلمات الدلالية:
أطفال اليمن الحرب اليمنية الحوثي اليمن مليشيا الحوثي

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