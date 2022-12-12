الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد Moto G play
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موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد Moto G play

موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد Moto G play

موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد Moto G play
٠٩:٣٩:٤٥ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعود شركة موتورولا الأمريكية لواجهة المنافسة في مجال الهواتف الذكية، إذ كشفت موتورولا عن هاتفها الذكي Moto G Play، من الفئة المتوسطة، الذي يعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 12.

مواصفات هاتف موتورولا الجديد 

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد تشتمل على لوحة IPS قياس 5ر6 بوصة وبدقة وضوح 1600 x 720 بيكسل وبنسبة باعية 20:9.

ينبض بداخل جهاز موتورولا Moto G Play الجديد المعالج ميديا تيك Helio G37، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM 3 جيجابايت مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.

كاميرا 16ميجابيكسل

وتعمل كاميرا السيلفي بهاتف موتورولا Moto G Play الجديد بدقة 5 ميجابيكسل بينما تعمل الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وجود مستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل.

وتبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير ساعة، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 10 وات.

ويعتمد هاتف موتورولا الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 12، وتعمل الشاشة بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، ويأتي بسعر يبلغ 169 دولارا.

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أعلنت موتورولا عن إطلاق إصدار ألوان خاص من الهاتف الذكي Edge 30 Fusion، وأوضحت، في وقت سابق، أن الإصدار الخاص يمتاز “بلون بانتون للعام” المعروف باسم فيفا ماجنتا Viva Magenta 

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