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ولي العهد يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف المملكة لاستضافة «إكسبو 2030»

ولي العهد يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف المملكة لاستضافة «إكسبو 2030»

ولي العهد يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف المملكة لاستضافة «إكسبو 2030»
٠٨:١٧:٥٧ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس.

ملف استضافة المملكة لمعرض الرياض إكسبو2030

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو2030.

حضر الاستقبال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

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ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، أمس، فخامة الرئيس محمد يوسف المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

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