خبراء يحذرون من مرض خطير.. يبدأ بآلام في الظهر وينتهي بالوفاة

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دق خبراء متخصصون ناقوس الخطر، تجاه مرض خطير لا يظهر إلا بعد أن يكون انتقل إلى أعضاء أخرى، وهو ما أطلقوا عليه “القاتل الصامت”.

وحسب صحيفة “ذى صن” البريطانية، فإن سرطان البنكرياس، نادرا ما يُكتشف في مراحله المبكرة عندما يكون أكثر قابلية للشفاء، وهذا بسبب كونه، في كثير من الأحيان، لا يسبب الأعراض إلا بعد أن ينتشر إلى أعضاء أخرى.

والبنكرياس عبارة عن غدة ممدودة تقع خلف المعدة وتحت الكبد. وله وظيفتان رئيسيتان: تقطير إنزيمات الجهاز الهضمي في الأمعاء للمساعدة في تكسير الطعام، وإطلاق هرمونات الإنسولين والجلوكاجون لتنظيم نسبة السكر في الدم.

ويحدث سرطان البنكرياس عندما تتشكل الخلايا السرطانية الخبيثة في أنسجته.

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ونقلت الصحيفة عن متخصصين، أن أعراض المرض يمكن أن تشمل آلام البطن والظهر وفقدان الوزن غير المبرر واليرقان.

الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس

– ألم في البطن يمتد إلى الظهر

– فقدان الشهية، أو نقصان الوزن دون قصد

– اصفرار الجلد وابيضاض العينين (اليرقان)

– براز فاتح اللون

– بول داكن اللون

– حكة في الجلد

– تشخيص جديد لداء السكري

– الجلطات الدموية

– الإرهاق

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