في 4 حالات.. الاستحمام بالماء الساخن يضر بالصحة

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مع انخفاض درجات الحرارة، لا يفضل الكثيرون الاستحمام بالماء البارد، على الرغم من أنه وفق النصائح الطبية أفضل من الاستحمام بالماء الساخن الذي يمكن أن يكون ضارًا في بعض الحالات.

وحذر الدكتور فرزان، الصيدلاني المقيم في الولايات المتحدة في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق “تيك توك” من أربع حالات يمكن للاستحمام بالماء الساخن أن تشكل ضررًا على صحة الفرد.

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1. يفاقم حب الشباب

يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى إتلاف البشرة وزيادة سوء حب الشباب.

قال ين ريس، مؤسس علامة التجميل العالمية “سكين لاندري”، لشبكة “فوكس نيوز” سابقًا، إن الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية والبكتيريا الصحية من الجلد.

تلعب البكتيريا الصحية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الرطوبة بالداخل – والمواد السيئة (الأوساخ وليست البكتيريا الصحية) بدونها، تكون البشرة أكثر عرضة للكسر.

2. يسبب البشرة الجافة والحساسة

قال الدكتور فرزان، إن الاستحمام في درجات حرارة أكثر دفئًا يمكن أن يجعل بشرتك أكثر جفافًا.

قال الصيدلاني عباس كناني: “الاستحمام لفترة طويلة (خاصة في الحمام الساخن) يمكن أن يجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية، مما يتسبب في جفافها”، موضحًا: “لتأمين الرطوبة بعد الاستحمام، استخدم كريمًا مائيًا للترطيب”.

3. يبطئ نمو الشعر

قال الدكتور فرزان إن الأشخاص الذين بحصلون على حمام ساخن معرضون لخطر إتلاف شعرهم.

وقال سام سينكي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيست ميديكال جروب” لصحيفة “ذا صن”: “الماء الساخن يبطئ تدفق الدم وتحتاج فروة الرأس إلى دوران جيد لتحفيز نمو الشعر الصحي”.

أوضح خبير الشعر، أن الاستحمام بالبخار يمكن أن يجعل الشعر أكثر هشاشة وعرضة للتكسر، مما قد يؤدي بدوره إلى تساقط الشعر، لأنه “عندما يكون هناك ماء ساخن على فروة الرأس، فإنه يفتح المسام، مما يجعل جذور الشعر أضعف، مما يسمح له بالخروج بسهولة أكبر”.

وأضاف: “الغسل بالماء الدافئ سيفتح المسام بما يكفي لتنظيف الجذور وفروة الرأس، لكن ليس بما يكفي للتسبب في تلف الشعر وتساقطه”.

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4. الإكزيما وضغط الدم

بقدر ما يمنح الاستحمام بالماء الساخن من شعور بالدفء، فإنه يمكن أن يكون سيئًا بشكل خاص.

قال آدم فريدمان، دكتوراه في الطب لموقع “هيلثلاين”، إن درجات الحرارة المرتفعة تجعل من السهل على الجلد أن يجف ويزيد من سوء الظروف مثل الأكزيما.

ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة ضغط الدم، والذي يمكن أن يكون خطيرًا جدًا ويؤدي إلى – ويؤدي إلى تفاقم – أمراض القلب لذا قم بخفض درجة الدش.