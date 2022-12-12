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تشمل 5 طُرق.. إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء بالمدينة المنورة
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تشمل 5 طُرق.. إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء بالمدينة المنورة

تشمل 5 طُرق.. إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء بالمدينة المنورة

تشمل 5 طُرق.. إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء بالمدينة المنورة
٠٧:٥٤:٤٨ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء، التي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المحاور المستهدفة بالتسوير.

وأوضحت الأمانة أنها تشمل (طريق سكة الحديد – طريق علي بن أبي طالب – طريق سيد الشهداء – طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز – طريق سعد بن خثيمه) والبالغ إجمالي الأراضي الفضاء بها 87 قطة أرض.

وأشارت الأمانة أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى ضمن منظومة مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدينة، من خلال معالجة وتحسين المشهد الحضري على طرق ومحاور المدينة المنورة.

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وأضافت أن المبادرة تستهدف الحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأراضي والإسهام في تحسين المشهد الحضري للمدينة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المدينة المنورة امانة المدينة المنورة تسوير الاراضي

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