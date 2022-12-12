الذهب يتراجع 0.2% مع ارتفاع محدود للدولار

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تسبب ارتفاع محدود للدولار، في تراجع أسعار الذهب اليوم، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.44 دولار للأوقية اعتبارا من الساعة 00:09 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1805.90 دولار.

مؤشر الدولار يرتفع

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج، حسب “الاقتصادية”.

وبحسب “رويترز”، سجلت العملة الأمريكية أكبر ارتفاع مقابل العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، لكنها ارتفعت لفترة وجيزة 0.5% مقابل الجنيه الاسترليني بعد أن أظهرت بيانات تعافي الاقتصاد البريطاني في أكتوبر بعد عطلة رسمية لجنازة الملكة إليزابيث.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.225 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1.2207 دولار. وتراجع الاسترليني كذلك أمام اليورو 0.1% إلى 86.01 بنس.

وقلص اليورو خسائره خلال الليل وارتفع 0.2% إلى 1.0549 دولار. وزادت العملة الأوروبية الموحدة بما يقرب من ثمانية في المائة حتى الآن في الربع الرابع، مع اعتماد المستثمرين في السابق على التزام البنك المركزي الأوروبي بمسار رفع أسعار الفائدة بشدة.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2022 والمقررعقده يومي 13و14 ديسمبر كانون الأول بحسب “رويترز”.

صدور بيانات اقتصادية

والأسبوع الحالي هو أحد أكثر الأسابيع التي ستشهد صدور بيانات خاصة بالاقتصاد الكلي منذ بداية العام، بينما تعقد أربعة بنوك مركزية كبرى اجتماعاتها النهائية للسياسة لهذا العام، إضافة إلى بيانات التضخم الاستهلاكي من الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية والدولار.