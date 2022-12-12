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في المربعانية.. استشاري قلب يحذر من انخفاض درجة حرارة الغرفة عن 21 مئوية
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في المربعانية.. استشاري قلب يحذر من انخفاض درجة حرارة الغرفة عن 21 مئوية

في المربعانية.. استشاري قلب يحذر من انخفاض درجة حرارة الغرفة عن 21 مئوية

في المربعانية.. استشاري قلب يحذر من انخفاض درجة حرارة الغرفة عن 21 مئوية
٠٧:٢٨:٣٥ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من انخفاض درجة حرارة الغرفة إلى الحد الذي يسبب مشكلة، خاصة في فترة المربعانية.

وكتب “النمر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، نصيحة، قائلا: في المربعانية حاول أن تظل درجة حرارة الغرفة التي تجلس فيها من ٢١ إلى ٢٥ درجه مئوية”.

وتابع استشاري القلب: “إذا نزلت درجة الحرارة درجتين عن ٢١مْ ارتفع متوسط الضغط الانقباضي ب ١ ملم زئبق تقريباً…خاصة في الأشخاص قليلي النشاط الرياضي”.

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وعن المقصود بـ “ضغط انقباضي”، قال: الضغط له رقمين مثلا ١٣٠ على ٨٠…الأول منهما (البسط) يسمى الانقباضي لأن عضلة القلب تنقبض أثناء ذلك.

الكلمات الدلالية:
استشاري قلب خالد النمر درجة حرارة غرفة النوم

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