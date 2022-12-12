بيان عاجل من الأمن العام للمسافرين إلى قطر

تواصل- فريق التحرير:

أصدر الأمن العام تنبيهًا هامًا لجميع المسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية.

وأشار الأمن العام في بيان عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات التالية:

للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

– أن تكون مهنة المقيم الراغب في دخول قطر بدون بطاقة “هيا” من المهن المعتمدة لدى دولة قطر، ولمعرفة المهن المعتمدة يرجى زيارة موقع وزارة الداخلية القطرية اضغط هنا

– في حال كانت المهنة ليست من المهن المعتمدة يتطلب الحصول على بطاقة هيا لدخول قطر.

للراغبين لدخول قطر بالمركبة الخاصة

– أن يكون تصريح دخول المركبة مؤكد وفي حال الوصول للمنفذ بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم إعادة المركبة.

للراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة

– لابد من وجود حجز مؤكد للحافلة وفي حالة عدم وجود حجز مؤكد سيتم إعادة المسافر.

موقع حجز الحافلات اضغط هنا

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