بالصور| آياتٌ قرآنية تُضيء جبل حراء في مكة المكرمة

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تتعلق قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض بجبل حراء، ذلك المكان الذي كان يخلو فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليعبد الله قبل البعثة، وهبط فيه الأمين جبريل عليه السلام لأول مرة على خاتم الأنبياء والمرسلين.

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جبل حراء

ويعد جبل حراء أحد المواقع التاريخية في مكة المكرمة، ويقع شمال شرق المسجد الحرام، وهو من المزارات الرئيسية للحجاج والمعتمرين، حيث يضم غار حراء على ارتفاع 634 مترًا.

ومع قرب موعد الافتتاح الرسمي لمشروع حي حراء الثقافي في سفح جبل حراء، أضاءت آياتٌ قرآنية الجبل، بمناسبة اليوم العالمي للجبال.

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اليوم العالمي للجبال

وتحتفل الأمم المتحدة بما يسمى “اليوم العالمي للجبال”، في 11 من ديسمبر كل عام، حيث تعود فكرته إلى عام 1992، إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة والتنمية، الذي أقر الفصل الثالث عشر من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، والذي حمل عنوان “إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: الإدارة المستدامة للجبال”؛ الأمر الذي أدى إلى تزايد الاهتمام بأهمية الجبال فأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للجبال.