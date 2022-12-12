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طلاب إيران يواصلون انتفاضتهم في وجه قوات الأمن (فيديو)
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طلاب إيران يواصلون انتفاضتهم في وجه قوات الأمن (فيديو)

طلاب إيران يواصلون انتفاضتهم في وجه قوات الأمن (فيديو)

طلاب إيران يواصلون انتفاضتهم في وجه قوات الأمن (فيديو)
٠٧:٥٠:٤٩ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مجالس اتحادات الطلاب في ‎إيران، مقاطع تظهر طلاب كلية الآداب بجامعة “العلامة” وهم يتجمعون اليوم الاثنين 12 ديسمبر احتجاجا على تعليق وحظر دخول الطلاب ويرددون هتافات مثل: “عصيان ونشاط ونضال من أجل المساواة، و”العامل، الطالب، الوحدة الوحدة”، و”المرأة، الحياة، الحرية”.

استمرار اعتقال طلاب الجامعات 

وأعلن مجلس اتحادات الطلاب الجامعيين في ‎إيران اعتقال الطالبين عرفان زارعي، وآرين حيدري، يوم 7 ديسمبر الحالي، أمام كلية الكهرباء والحاسوب في جامعة خاجة نصير بطهران. وتم نقلهما إلى العنبر 209 بسجن إيفين.

احتجاجات ايران - شرطة ايران

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إسقاط العمائم وإهانة الملالي

وأدت ظاهرة “إسقاط عمائم الملالي”، مؤخرا إلى إثارة غضب المسؤولين ورجال الدين في إيران، حيث يعتبرون ذلك إهانة.

ويعد إسقاط العمائم دليلا على الموقف السلبي لكثير من المواطنين تجاه الملالي، خلاف ما قاله خامنئي عام 2019: حيث زعم أن “رجال الدين الشيعة لهم تأثير عميق في المجتمع”، حسب “إيران إنترناشيونال”.

إعدام متظاهر إيراني

وكشفت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، في وقت سابق، عن إعدام المتظاهر الشاب مجيد رضا رهنورد على الملأ العام في مدينة «مشهد»، شمال شرقي إيران.

نقل سجينين محكومين بالإعدام لحبس انفرادي

وأفادت وكالة «إرانا» الإيرانية أن سجينين محكومين بالإعدام في مدينة خرم آباد نُقلا إلى زنازين انفرادية لتنفيذ الحكم، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن مزيد من التفاصيل حول هوية واتهامات السجينين.

لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد وصف الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق بقمع المتظاهرين في إيران بأنه خطوة مهمة.

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إعدام متظاهر إيراني احتجاجات إيران طلاب إيران عقوبات على إيران

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