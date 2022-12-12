الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«إدارة الأزمات والكوارث» يعلن إعادة فتح جميع الأنفاق بمكة المكرمة
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«إدارة الأزمات والكوارث» يعلن إعادة فتح جميع الأنفاق بمكة المكرمة

«إدارة الأزمات والكوارث» يعلن إعادة فتح جميع الأنفاق بمكة المكرمة

«إدارة الأزمات والكوارث» يعلن إعادة فتح جميع الأنفاق بمكة المكرمة
٠٦:٤٩:٥٨ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، عن إعادة فتح جميع الأنفاق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

كان مركز إدارة الأزمات بإمارة منطقة مكة المكرمة، أهاب بالمواطنين في وقت سابق، بتجنب الأنفاق بسبب إغلاقها احترازيًا واستخدام الطرق البديلة، وهي:
السلام والأندلس والسارية وطريق الملك عبدالله مع طريق المدينة، وطريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، والجامعة، وطريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وشارع حراء مع طريق الأمير ماجد.

كما طالب المركز بالبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة، وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

واليوم الإثنين، جرت السيول والأودية، بطريق الجعرانة شمال مكة المكرمة.

الانفاق - انفاق - امطار - الامطار - تحذير

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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها المختلفة، وخاصة الأجزاء الشمالية والشرائع وجدة وطريق الجعرانة ووسط النوارية.
كما جرت سيول عين شمس مع تساقط أمطار غزيرة وصواعق قوية شرق الجموم شمال منطقة مكة المكرمة، فيما السيول اجتاحت الطريق الخط الأصفر الشرائع، وهطلت بشدة على جدة والعاصمة المقدسة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد الانفاق امطار مكة

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