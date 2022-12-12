أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض.. «ياقوتيا» مدينة روسية تسجل درجة حرارة 70 تحت الصفر

تواصل – وكالات:

سجلت جمهورية ياقوتيا في أقصى الشرق الروسي، درجة حرارة منخفضة جدًا بلغت 70 درجة تحت الصفر، لتكون بذلك من أكثر المناطق برودة على كوكب الأرض.

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أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض

وبحسب الموقع الإلكتروني لإدارة جمهورية ياقوتيا للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي، فقد انخفضت درجة الحرارة في بعض المناطق الريفية بجمهورية ياقوتيا إلى 70 تحت الصفر، حيث كان الصقيع الأشد في أحد أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض، فيما سجل خبراء الأرصاد الجوية في مدينة أويمياكون 59 درجة تحت الصفر.

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مناخ شديد البرودة في روسيا

وتتميز روسيا في فصل الشتاء بالمُناخ شديد البرودة حيثُ تصل درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، مما يؤدي إلى ظهور الجليد بكثافة، وهو ما يؤثر عمومًا على حركة الحياة، ويتطلب دفئًا طوال الوقت.

مع ذلك، هُناك العديد من الأنشطة التي من المُمكن مُمارستها في شتاء روسيا والتي تتعلق بالثلوج والجليد؛ مثل رياضة التزحلق على الجليد.

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