هجوم روسي كثيف على شرق أوكرانيا.. القتال يتجدد

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية قصفت أهدافا بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية في شرق أوكرانيا وجنوبها.

أضرار لحقت بالبنية التحتية

ووصل منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى أوكرانيا، اليوم، ليقف بنفسه على “تأثير الاستجابة الإنسانية والتحديات الجديدة التي نشأت مع تزايد الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وسط درجات حرارة شديدة البرودة في الشتاء”، حسب ما قال مكتبه.

في الوقت نفسه، يظل فيه الملايين بدون كهرباء وسط درجات حرارة دون الصفر بعد تكثيف روسيا ضرباتها على البنية التحتية الرئيسية، نقلا عن رويترز.

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أوكرانيا تقول إنها كبدت روسيا خسائر فادحة

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها صدت هجمات روسية على 4 تجمعات سكنية في منطقة دونيتسك الشرقية، وعلى 8 تجمعات في منطقة لوغانسك المجاورة، حسب “العربية”.

وواصلت روسيا هجماتها على باخموت، التي أصبحت الآن في حالة خراب إلى حد بعيد، وعلى أفدييفكا وليمان، وشنت هجومين صاروخيين على البنية التحتية المدنية في كوستيانتينيفكا، وجميعها في منطقة دونيتسك، وهي واحدة من 4 مناطق تزعم موسكو أنها ضمتها من أوكرانيا بعد “استفتاءات “وصفتها كييف بأنها غير قانونية.

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية تكبد خسائر فادحة على الجبهة الشرقية في قتال عنيف أدى أيضا إلى خسائر كبيرة في صفوف قواتها.