وداعًا زيارة كتابات العدل.. خطوات توثيق وصية عبر «ناجز» رسميًا

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أطلقت وزارة العدل خدمة توثيق وصية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز ، وذلك في سياق التحول الكامل لخدمات التوثيق، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين وذلك من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة.

وأشارت إلى أن الخدمة تستهدف مقدم الوصية بالأصالة عن نفسه، ومقدم الوصية بالوكالة، إضافة إلى إقرار ورثة متوفى من خلال بيانات وثيقة ورثة متوفى.

خطوات الخدمة

1- الدخول على بوابة ناجز

2- ختيار خدمة توثيق وصية.

3- تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال.

4- تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق.

5- مصادقة الطلب من مقدم الطلب.

6- اعتماده من قبل كاتب العدل.

7- صدور الوثيقة.

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كما يمكن للمستفيد طلب إلغاء للوصية المعتمدة في أي وقت من خلال النظام نفسه.