البرودة الشديدة «تزيد من خطر الوفاة الصامتة».. 4 علامات يجب مراقبتها

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مع انخفاض درجات الحرارة، يحذر الأطباء من خطر “القاتل الصامت”، في إشارة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

إذ يقول الأطباء، إن البرودة الشديدة والطقس الدافئ يمكن أن يزيدا من خطر الوفاة لمن يعاني من مشاكل قلبية كامنة.

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قصور القلب وارتفاع معدلات الوفيات

وخلال الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة “سيركوليشن”، يربط باحثون في الولايات المتحدة بين قصور القلب وارتفاع معدلات الوفيات جراء درجات الحرارة المرتفعة والباردة.

وحذروا من أن الطقس شديد البرودة يمكن أن يكون له تأثير على أولئك الذين يعيشون مع أمراض مثل أمراض القلب الإقفارية وقصور القلب – مع زيادة خطر الوفاة بالنسبة للبعض.

ووجدوا أن قصور القلب مرتبط بأعلى معدلات الوفيات الزائدة من درجات الحرارة المرتفعة والباردة.

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التغير في المناخ يضر بالصحة

قال المؤلف المشارك للدراسة، هيثم خريشة، زميل أمراض القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة ميريلاند والمركز الطبي بجامعة ميريلاند، إن التغير في المناخ يمكن أن يضر بصحة الناس.

لكنه أضاف أن السبب الدقيق للزيادة أثناء تغير درجة الحرارة غير واضح، “يمكن تفسير ذلك من خلال الطبيعة التدريجية لفشل القلب كمرض، مما يجعل المرضى عرضة لتأثيرات درجة الحرارة”.

وأضاف: “هذا اكتشاف مهم لأن واحدًا من كل أربعة أشخاص مصاب بقصور في القلب يُعاد إدخاله إلى المستشفى في غضون 30 يومًا من الخروج ، ولا ينجو سوى 20 في المائة من مرضى قصور القلب بعد 10 سنوات من التشخيص”.

ودرس الخبراء الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية في كل من الأيام الأكثر سخونة وبرودة في 567 مدينة في 27 دولة في خمس قارات.

ولكل 10آلاف حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وجد الباحثون أن أيام البرد القارس مسؤولة عن 9.1 حالة وفاة إضافية. بينما كانت الأيام الحارة للغاية مسؤولة عن 2.2 حالة وفاة إضافية.

وسجل لقصور القلب أكبر عدد من الوفيات، وهو ما يمثل 12.8 حالة وفاة إضافية في أيام البرد القارس، بالمقارنة مع 2.6 حالة وفاة إضافية في الأيام الشديدة الحرارة.

وأضاف خريشة: “قد تُعزى حالة وفاة واحدة من بين كل 100 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى أيام درجات الحرارة الشديدة، وكانت تأثيرات درجات الحرارة أكثر وضوحًا عند النظر إلى الوفيات الناجمة عن قصور القلب”.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن أمراض القلب والدورة الدموية مسؤولة عن 160 ألف حالة وفاة كل عام في بريطانيا. في المتوسط 460 حالة وفاة كل يوم أو حالة وفاة واحدة كل ثلاث دقائق.

وتقول الحكومة الأمريكية، إن حوالي 697 ألف شخص يموتون بسبب أمراض القلب كل عام.

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