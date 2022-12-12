وزير الخارجية ردًا على سؤال بشأن «اتفاقيات أبراها»: جوابنا واضح وهو دولة فلسطينية

تواصل – فريق التحرير:

جدد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية، وذلك خلال جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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اتفاقيات أبراهام

وردًا على سؤال بشأن اتفاقيات أبراهام، قال الأمير فيصل: “جوابنا واضح وهو دولة فلسطينية”، مجددًا بذلك موقف المملكة الذي لطالما عبرت عنه في مختلف المناسبات.

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موقف المملكة

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وأكدت المملكة مراًرا عقب ذلك الإصرار على عدم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني إلا بعد توصله إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في إطار حل الدولتين وعلى أساس مبادرة السلام العربية.