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محام: استغلال الأطفال بالتسول اتجّار بالبشر.. عقوبته مشددة (فيديو)
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محام: استغلال الأطفال بالتسول اتجّار بالبشر.. عقوبته مشددة (فيديو)

محام: استغلال الأطفال بالتسول اتجّار بالبشر.. عقوبته مشددة (فيديو)

محام: استغلال الأطفال بالتسول اتجّار بالبشر.. عقوبته مشددة (فيديو)
٠٥:٢٤:١٥ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال محام إن استغلال الأطفال بالتسول يندرج تحت الاتجار بالبشر، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا وغرامة قدرها مليون ريال.

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التجاوب مع الطفل المتسول

وأضاف المحامي والمستشار القانوني، هشام الفرج، في تصريحات إلى فضائبة “الإخبارية” محذرًا من التجاوب مع الطفل المتسول، قائلاً: إن من يقوم بإعطائه النقود “هو شريك في الجريمة، لأنه عندما تعطي الطفل فأنت تشجع العصابة على استغلاله”.

وأشار إلى أنه يجب الإسراع بإبلاغ الجهات الأمنية عند رؤية طفل يقوم بالتسول حتى تحضر إلى الموقع وتمسك به.

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اتجار بالبشر.. والعقوبة 15 عامًا

وأوضح أن النظام في المادة الثانية نص على أن التسول يندرج ضمن الاتجار بالبشر، والعقوبة تصل للسجن حتى 15 عامًا، والغرامة حتى مليون ريال، مشيرًا إلى أن هناك حالات تُشدد فيها العقوبة مثل استغلال الأطفال، وأيضًا إذا كانت العصابة منظمة.

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