الرئيس التنفيذي لهيئة المشتريات المحلية: ميزانية 2023 تؤكد متانة الاقتصاد السعودي

تواصل – واس:

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري إن ميزانية 2023 هي انعكاس للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 بهدف تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، والاستدامة المالية على المدى الطويل وتقوية مركز المملكة المالي.

وأوضح السماري أن الهيئة واصلت خلال العام 2022 أعمالها في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حضوره في الاقتصاد الوطني ومنذ إنشاء الهيئة أواخر عام 2018 وحتى نهاية العام 2022 بلغت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين قرابة 300 مليار ريال، كما ارتفعت نسبة تغطية سياسات المحتوى المحلي للمنافسات الحكومية لتصل إلى 86% في عام 2022.

ميزانية 2023 تؤكد متانة الاقتصاد

وأبان أن ميزانية 2023 تؤكد متانة الاقتصاد في ظل التطورات الاقتصادية التي يعيشها العالم، خاصة في ظل العودة الكاملة إلى ما قبل جائحة كورونا، كما تكشف عن أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية التي قادت إلى تحقيق هذا النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2022 تعكس أهمية المحتوى المحلي وأثره الاقتصادي، حيث سجل المحتوى المحلي خلال عام 2022 إنجازات نوعية على مستوى زيادة حضوره في المشتريات الحكومية، واستحداث الأنظمة والسياسات التوسعية لتوجيه الإنفاق الحكومي وإنفاق كبرى الشركات على عناصر المحتوى المحلي.

واختتم: متطلبات المحتوى المحلي والتوطين طبقت خلال عام 2022 على أكثر من 54 ألف منافسة، بقيمة تجاوزت 166 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية قرابة 39%.

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