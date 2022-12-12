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أسعار النفط تواصل تراجعها عالميًا.. و«برنت» بـ 76 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تواصل تراجعها عالميًا.. و«برنت» بـ 76 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل تراجعها عالميًا.. و«برنت» بـ 76 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل تراجعها عالميًا.. و«برنت» بـ 76 دولارًا للبرميل
٠٤:٤٣:٣٦ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الاثنين، لتزداد بذلك حدة التراجع المستمر منذ عدة أسابيع، إذ خيم الاقتصاد العالمي الضعيف على مشاكل الإمدادات الناجمة عن إغلاق خط أنابيب رئيس للولايات المتحدة وتهديدات روسيا بخفض الإنتاج.

العقود الآجلة لخام برنت تسجل نحو 76 دولارًا

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.72 دولار للبرميل بحلول الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.76 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتا أو 0.3 بالمئة.

كما سجل خام برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي أكبر خسائر لهما منذ ديسمبر 2021 وسط مخاوف من أن يؤثر الركود العالمي في الطلب على النفط.

وخففت الصين – أكبر مستورد للنفط الخام في العالم – سياستها الصارمة صفر كوفيد لمكافحة فيروس كورونا، ومع ذلك ظلت الشوارع في العاصمة بكين هادئة وبقيت متاجر كثيرة مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط الاقتصاد المملكة النفط خام برنت

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