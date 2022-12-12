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«التأمينات»: مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال
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«التأمينات»: مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال

«التأمينات»: مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال

«التأمينات»: مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال
٠٤:٥٠:٤٨ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنًّ مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاع العام والخاص.

جاء ذلك في النشرة الدورية التي تعلن عنها المؤسسة التي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات والإنجازات خلال الشهر.

وأوضحت المؤسسة أنها تخطت خلال الفترة حاجز 6.5 ملايين معاملة لعملاء النظامين العام والخاص تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل عبر القنوات الإلكترونية التي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية التي تمكن العميل من إنجاز تعاملاته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية

وأضافت: عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية بلغ أكثر من 137 ألف مسجل جديد خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغت خطابات التعريف بالمعاش المصدرة الكترونياً أكثر من 128 ألف تعريف، فيما بلغت زيارات الموقع الالكتروني أكثر من 1.5 مليون زيارة.

وتابعت: عدد المكالمات الواردة لمركز اتصال خدمة العملاء بلغت 86 ألف مكالمة، فيما وصل عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية خلال الفترة المشار إليها أكثر من 143 ألف تحميل جديد.

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