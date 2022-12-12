رئيس برنامج «شريك»: نستهدف الوصول بالاستثمارات إلى 5 تريليونات ريال (فيديو)

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رد الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك” عبدالعزيز العريفي على سؤال ما هو دور برنامج “شريك” في تمكين المملكة لتصبح رائدة عالميا؟.

وقال خلال كلمته في ملتقى وزارة المالية “ميزانية 2023”: دور البرنامج هو وصول استثمارات الشركات الكبرى المحلية إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030

وأضاف: يوجد عدة قطاعات واعدة اليوم، من بينها الهيدروجين الأخضر، والمملكة لديها القدرة على تصديره عالميا ودور البرنامج هو تحفيز هذه المشاريع للشركات الكبرى والمضي فيها.

اليوم الثاني لملتقى وزارة المالية

ونظمت وزارة المالية أمس الأحد واليوم الاثنين، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

ويتم، اليوم، مناقشة: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

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