الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الصناعة العسكرية بالمملكة.. تعرف على خطة النهوض بها وتوطينها ضمن رؤية المملكة 2030
الرئيس التنفيذي لهيئة المشتريات المحلية: ميزانية 2023 تؤكد متانة الاقتصاد السعودي
لمرضى ضغط الدم.. 12 طعامًا يجب تجنبها تمامًا
«التأمينات»: مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال
أسعار النفط تواصل تراجعها عالميًا.. و«برنت» بـ 76 دولارًا للبرميل
رئيس برنامج «شريك»: نستهدف الوصول بالاستثمارات إلى 5 تريليونات ريال (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رئيس برنامج «شريك»: نستهدف الوصول بالاستثمارات إلى 5 تريليونات ريال (فيديو)

رئيس برنامج «شريك»: نستهدف الوصول بالاستثمارات إلى 5 تريليونات ريال (فيديو)

رئيس برنامج «شريك»: نستهدف الوصول بالاستثمارات إلى 5 تريليونات ريال (فيديو)
٠٤:٤٢:٣٠ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

رد الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك” عبدالعزيز العريفي على سؤال ما هو دور برنامج “شريك” في تمكين المملكة لتصبح رائدة عالميا؟.

وقال خلال كلمته في ملتقى وزارة المالية “ميزانية 2023”: دور البرنامج هو وصول استثمارات الشركات الكبرى المحلية إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030

وأضاف: يوجد عدة قطاعات واعدة اليوم، من بينها الهيدروجين الأخضر، والمملكة لديها القدرة على تصديره عالميا ودور البرنامج هو تحفيز هذه المشاريع للشركات الكبرى والمضي فيها.

اليوم الثاني لملتقى وزارة المالية

ونظمت وزارة المالية أمس الأحد واليوم الاثنين، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

ويتم، اليوم، مناقشة: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

اقرأ أيضًا:

«السوق المالية» تنشر مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

الكلمات الدلالية:
أخبار المملكة أخبار المملكة الآن الاستثمارات المالية المملكة رئيس برنامج شريك ملتقى الميزانية 2023

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يشارك باجتماع الاتحاد البرلماني العربي الطارئ حول «القدس» في الرباط

«الشورى» يشارك باجتماع الاتحاد البرلماني العربي الطارئ حول «القدس» في الرباط

٠٢:١٢ م، الأربعاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٧
وزير حقوق الإنسان اليمني: الحوثيون يجنّدون الأطفال للزج بهم في المعارك

وزير حقوق الإنسان اليمني: الحوثيون يجنّدون الأطفال للزج بهم في المعارك

٠٣:٣٧ م، الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠١٥
بيان عاجل من «الأرصاد» بشأن الأمطار المتساقطة على جدة.. ما الأمر؟

بيان عاجل من «الأرصاد» بشأن الأمطار المتساقطة على جدة.. ما الأمر؟

٠٣:٢٩ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
تشييع جنازة المبتعث «النهدي» عصراً في شرورة بنجران

تشييع جنازة المبتعث «النهدي» عصراً في شرورة بنجران

٠٩:٤٥ ص، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *