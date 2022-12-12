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الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية: نعمل على تصنيع طائرات «الدرونز» (فيديو)

الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية: نعمل على تصنيع طائرات «الدرونز» (فيديو)

الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية: نعمل على تصنيع طائرات «الدرونز» (فيديو)
٠٤:٢٩:٠١ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن المملكة ستعمل  على صناعة طائرات “الدرونز” نظرًا لأهميتها.

وأضاف في كلمته بملتقى ميزانية 2023 الذي تنظمه وزارة المالية ويختتم فعالياته اليوم: “إذا نظرنا عالميًا نرى أن الأنظمة غير المؤهلة هي مستقبل الصناعات العسكرية وقد تكون طائرة بدون طيار أو مركبة بدون قبطان”.

وتابع: “نركز على أنظمة الاستشعار مثل الرادارات ونهتم بشيئين هما الذكاء الصناعي والأمن السيبراني، ويجب وجود أنظمة سيبرانية قوية تحمي المنظومة وتتبع تعليمات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

المالية تنظم ملتقى الميزانية على مدار يومين

ونظمت وزارة المالية أمس الأحد واليوم الاثنين، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

ويتم، اليوم، مناقشة: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

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الكلمات الدلالية:
الصناعات الصناعات العسكرية المالية الميزانية ملتقى الميزانية

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