صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 9.5% في شركة «سكاي بورن رينيوبلز» العالمية

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استحوذ صندوق الاستثمارات العام على 9.5% في شركة “سكاي بورن رينيوبلز”، الرائدة عالميًا في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، بجانب “جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” الذي يعد أحد أهم المديرين العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحتية.

وتتضمن أصول شركة “سكاي بورن رينيوبلز” على حصص في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشاريع متنوعة ومستقبلية بهدف إنتاج أكثر من 30 جيجا واط من طاقة الرياح البحرية.

الشركة تمتلك خبرات طويلة تمتد إلى 20 عامًا

وتمتلك “سكاي بورن رينيوبلز” خبرات تمتد إلى 20 عامًا في مجال التطوير، إضافة لسجل واسع من الإنجازات يشمل تطوير ما يقارب من 7 جيجا واط حاليًا، إضافة إلى التواجد في 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم.

ويمتلك الصندوق عددًا من الاستثمارات الإستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70 في المئة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.

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