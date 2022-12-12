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الأحوال المدنية تكشف عن 6 ضوابط لتعديل المهنة
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الأحوال المدنية تكشف عن 6 ضوابط لتعديل المهنة

الأحوال المدنية تكشف عن 6 ضوابط لتعديل المهنة

الأحوال المدنية تكشف عن 6 ضوابط لتعديل المهنة
٠٣:٥٧:٣٠ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الأحوال المدنية عن 6 ضوابط لتعديل المهنة، مشيرة إلى أنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.

6 ضوابط لتعديل المهنة

1- يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

2- يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

3- يدون في حقل المهنة ( متقاعد) من انتهت خدماته بالتقاعد يدون في حقل المهنة (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

4- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.

5- يدون في حقل المهنة (تاجر – تاجرة) من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

6- يدون في حقل المهنة رجل أعمال – سيدة أعمال من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن أخبار المملكة الأحوال المدنية المملكة تعديل مهنة

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