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لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟.. تعرف على السبب
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لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟.. تعرف على السبب

لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟.. تعرف على السبب

لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟.. تعرف على السبب
٠٤:٠٥:١٥ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

على الرغم من أن البعض يفعل ذلك تلقائيًا حتى دون معرفة الأسباب، إلا أن خبراء ألمان كشفوا لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها لأول مرة؛ لأنها قد تحتوي على بقايا من الإنتاج؛ مثل المواد الحافظة، والأصباغ الزائدة.

ووفقًا لخبراء منتدى الغسل الألماني، فإن التنظيف يعد أمرًا منطقيًا لأسباب تتعلق بالصحة؛ نظرًا لأن الملابس ربما تكون قد تمت تجربتها من قبل العديد من الأشخاص؛ وتزداد أهمية هذا الأمر مع الملابس الداخلية بصفة خاصة.

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طريقة الغسل السليم 

وفما يتعلق بطريقة الغسل السليم، يوصي الخبراء بوضع الملابس الجديدة في الغسالة مع الملابس من اللون نفسه، لمنع الأصباغ المغسولة من الترسب على الملابس ذات الألوان المختلفة، بحسب ما أوردت صحيفة “البيان” الإماراتية.

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ويراعى أيضًا استخدام منظف مناسب؛ إذ ينبغي على سبيل المثال استعمال منظف مخصص للملابس الملونة عند غسل ملابس ملونة.

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الأصباغ الزائدة الملابس المواد الحافظة تنظيف خبراء ألمان غسل الملابس الجديدة

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