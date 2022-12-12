مصر تعلن اكتشاف ثاني حالة إصابة بـ «جدري القرود»

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل إصابة جديدة بـ “جدري القرود” مخالطة لحالة مكتشفة يوم الخميس الماضي.

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مخالط لشخص مصاب

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “فيسبوك” الاثنين، إن المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين باحدى الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، مشيرة إلى أنه يجري علاجه بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأشارت إلى أن اكتشاف هذه الحالة يأتي “ضمن الإجراءات المتخذة في التقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين اللصيقين للحالات الإيجابية، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان للاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة وحساسية نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي حالة أمراض معدية”.

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أول حالة إصابة بجدري القرود في مصر

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت في الأسبوع الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة إيجابية بفيروس جدري القرود لمواطن مصري من المقيمين بإحدى الدول الأوروبية.

وبدأ فيروس جدري القرود، بالانتشار في إبريل ومايو الماضييْن بعدد من دول أوروبا الغربية، وفي قارات أخرى، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس جدري القردة في أوائل سبتمبر الجاري 53 ألف شخص، توفي منهم 18 شخصًا.