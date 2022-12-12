باحثون يطورون علاجًا جديدًا لعلاج «الإكزيما»

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اكتشف باحثون دواءً جديدًا له فعالية وقدرة على علاج المرضى الذين يعانون التهاب الجلد التأتبي المعتدل إلى الحاد»، المعروف بـ«الإكزيما».

وطريقة عمل العلاج هو أنه يثبط جزيء (OX40)، وهو جزيء مناعي يشارك في تنشيط الخلايا الالتهابية التي تلعب دورًا رئيسًا في تطور «الإكزيما»، والأمراض الالتهابية الأخرى.

من جهتها، قالت إيما غوتمان، مديرة مختبر الأمراض الجلدية الالتهابية في كلية الطب في مستشفى «ماونت سيناي» بأمريكا، والباحثة الرئيسة بالدراسة، إن المرض غالبًا ما يتطور في سن مبكرة جدًا ما يتسبب في التهاب الجلد، واحمراره، وحكة شديدة، ومؤلمة، وجافة جدًا، وجميع الأعراض التي تؤثر بشكل كبير على نوعية حياة المريض.

نتائج الدراسة

والتجربة التي نُشرت نتائجها هي المرحلة الثانية من 3 تجارب، وتم خلالها تجنيد 274 مريضاً، في 65 موقعاً داخل الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا، وحصل 217 منهم على الدواء، و57 على دواء وهمي، وتمت متابعتهم لمدة 20 أسبوعاً.

وأظهرت المجموعة التي تناولت الدواء تحسناً ملحوظاً، واستمرت استجابة التحسن قائمة لمدة 20 أسبوعاً على الأقل من العلاج، بما يدعم استخدام «الروكاتينليماب»، علاجاً آمناً وفعالاً لالتهاب الجلد التأتبي المتوسط والشديد.

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