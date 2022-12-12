الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٣:٣٨:٣٣ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسمى الوظيفي

1- اختصاصي موارد بشرية:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات العلمية: بكالوريوس – إدارة أعمال / موارد بشرية / إدارة.
الالمام بنظام العمل.
الالمام بأعمال التوظيف والاستقطاب .
إجادة استخدام برامج الموارد البشرية للتوظيف والاستقطاب.
خبرة عملية في مجال التوظيف لا تقل عن سنتين.
امتلاك مهارات الاتصال والتفاوض بشكل مميز.
إجادة اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة.
المؤهل لا يقل عن جيد جداً.

2- اختصاصي موارد بشرية – تدريب وتطوير:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات العلمية: بكالوريوس لا يقل عن جيد جداً – إدارة أعمال / إدارة / موارد بشرية.
إجادة استخدام أساليب التدريب والتطوير المختلفة .
المهارات في تحديد الاحتياجات التدريبية وخطط التدريب.
القدرة على قياس العائد من التدريب.
القدرة على إعداد المبادرات الخاصة بالتدريب وخطوات تنفيذها.
وضع مؤشرات قياس الاداء الخاصة بها.
خبرة عملية في مجال التوظيف لا تقل عن سنتين.
إجادة اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
أخبار المملكة الكهرباء المملكة المياه تنظيم المياه والكهرباء

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