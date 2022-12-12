ما دور برنامج «شريك» في تمكين المملكة لتصبح رائدة عالميًا في القطاعات الواعدة والناشئة؟ (فيديو)

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قال الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك”، عبدالعزيز العريفي، إن دور البرنامج يستهدف الوصول بالاستثمارات للشركات الكبرى المحلية إلى خمسة تريليونات حتى عام 2030.

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من هو الرئيس التنفيذي لـ”شريك” عبد الرحمن العريفي؟ (بروفايل)

الهيدروجين الأخضر

وأضاف: “عندما ننظر إلى هذا الجانب في وجود إستراتجيات قطاعية التي حددت عدة أولويات، فإنه يوجد عدة قطاعات واعدة اليوم”، مشيرًا إلى تصريحات وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالأمس حول الهيدروجين الأخضر، كأحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تكون المملكة من المصدرة لها عالميًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك” خلال حديثه في ملتقى الميزانية 2023، أن “دور البرنامج يأتي لتحفيز هذه المشاريع للشركات الكبرى للمضي قدمًا فيها، ولتمكين الإستراتيجية القطاعية في هذه القطاعات الواعدة”.

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ولي العهد يدشن برنامج «شريك» لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في نمو اقتصاد المملكة

ما هو برنامج شريك؟

وبرنامج “شريك” هو برنامج لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأحد برامج رؤية المملكة 2030 دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 30 مارس 2021، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، مما يسهم في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليميًا وعالميًا، وتمكين الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية.

ونظمت وزارة المالية أمس الأحد واليوم الاثنين، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

ويتم، اليوم، مناقشة: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة”.