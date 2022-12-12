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أول تجربة علاجية بالعالم.. فتاة عمرها 13عامًا تتغلب على سرطان الدم
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أول تجربة علاجية بالعالم.. فتاة عمرها 13عامًا تتغلب على سرطان الدم

أول تجربة علاجية بالعالم.. فتاة عمرها 13عامًا تتغلب على سرطان الدم

أول تجربة علاجية بالعالم.. فتاة عمرها 13عامًا تتغلب على سرطان الدم
٠٣:٢٣:١٧ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعافت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 13 عامًا من إصابتها بمرض السرطان نهائيًا، في أول تجربة سريرية من نوعها في العالم.

وخضعت أليسا للعلاج الكيميائي وعملية زرع نخاع عظمي، لكنها ظلت تعاني من سرطان الدم، قبل أن تتلقى الخلايا التائية المعدلة وراثيًا في أول استخدام للعلاج في مستشفى “جريت أورموند ستريت” للأطفال في لندن.

وقال الأطباء، إنه لولا العلاج لكانت خطوتها التالية هي الرعاية التلطيفية، لكنها في غضون شهر تعافت.

وفي حديثها قبل العلاج التجريبي، قالت أليسا: “بمجرد أن أقوم بذلك، سيعرف الناس ما يحتاجون إلى القيام به، بطريقة أو بأخرى، لذا فإن القيام بذلك سيساعد الناس – بالطبع سأفعل ذلك”.

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مطاردة الخلايا التائية السرطانية

تم تعديل الخلايا المصنعة مسبقًا، من متبرع متطوع سليم، باستخدام تقنية جديدة للسماح لها بمطاردة الخلايا التائية السرطانية وقتلها دون مهاجمة بعضها البعض. والخلايا التائية هي خلايا الدم البيضاء التي تتحرك في جميع أنحاء الجسم للعثور على الخلايا التالفة وتدميرها.

وتم تشخيص أليسا بمرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد بالخلايا التائية (T-ALL) العام الماضي. وهو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الأطفال والشباب ببريطانيا، حيث يصيب 500 كل عام ، ومعدل البقاء على قيد الحياة يبلغ 10 في المائة فقط.

وكانت أليسا أول مريضة في التجربة السريرية للخلايا التائية التي مولها مجلس البحوث الطبية ببريطانيا. وبعد 28 يومًا من تلقي العلاج، دوء وتمكنت من إجراء عملية زرع نخاع عظمي ثانية.

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حالة الفتاة بعد العملية

ووفقًا لصحيفة “دلي ميل”، فإن الفتاة “تعمل بشكل جيد في المنزل” وتخضع للمراقبة في المستشفى التي أجرت بها العملية. بينما يأمل العلماء الذين يعملون في التجربة السريرية في تجنيد ما يصل إلى عشرة من مرضى سرطان الدم الليمفاوي الحاد بالخلايا التائية، الذين استنفدوا جميع الخيارات التقليدية.

قال البروفيسور وسيم قاسم، استشاري علم المناعة في مستشفى “جريت أورموند ستريت”: “هذا دليل رائع على كيفية ربط التقنيات المتطورة في المختبر بنتائج حقيقية في المستشفى للمرضى، مع فرق الخبراء والبنية التحتية. إنها هندسة الخلايا الأكثر تعقيدًا لدينا حتى الآن وتمهد الطريق لعلاجات جديدة أخرى ومستقبل أفضل للأطفال المرضى في نهاية المطاف”.

وقالت كيونا والدة الفتاة: “آمل أن يثبت هذا أن البحث يعمل ويمكن أن يُقدّم لمزيد من الأطفال”.

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الخلايا التائية برطانيا سرطان الدم فتاة مستشفى

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