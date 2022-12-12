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شاهد.. لحظة تدفق السيول الهادرة في وادي هوران شمال المخواة
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شاهد.. لحظة تدفق السيول الهادرة في وادي هوران شمال المخواة

شاهد.. لحظة تدفق السيول الهادرة في وادي هوران شمال المخواة

شاهد.. لحظة تدفق السيول الهادرة في وادي هوران شمال المخواة
٠٣:٣٥:٠١ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة تدفق السيول في وادي هوران شمال المخواة، حيث تحولت المياه الكثيفة التي سقطت إلى سيول هادرة.

وتتعرض العديد من المناطق والمدن في المملكة لسقوط أمطار كثيفة اليوم في مقدمتها جدة ومكة، حيث تم تعليق الدراسة فيهما.

سقوط كميات كبيرة من الأمطار

ووثقت فيديوهات عديدة سقوط كميات كبيرة من الأمطار على المدن والمناطق في المملكة، فيما حرص المواطنون على توثيق تلك اللقطات.

من جهته، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة على مناطق مختلفة من المملكة خلال الـ 24ساعة القادمة، واعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء.

أمطار غزيرة على غرب مكة وجنوب جدة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جدًا غرب مكة وجنوب جدة وعلى الليث، وأنها تمتد إلى الطائف ورابغ والقنفذة والباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.

أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة وهذه المناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

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أخبار المملكة اليوم أمطار غزيرة المدينة المملكة سيول مكة

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