بالفيديو.. تدشين أول جهاز تنفس محلي التصنيع يخدم وحدة العناية المركزة
تواصل – فريق التحرير:
دُشّن اليوم أول جهاز تنفس محلي الصنعي يخدم وحدة العناية المركزة، ضمن شراكات وزارة الاستثمار والصناعة وهيئة المحتوى المحلي مع القطاع الخاص.
ويأتي ذلك بهدف نقل التقدم التكنولوجي والإسهام في دعم النظام الصحي على تمكين تصنيع الأجهزة المحلية في المملكة، إضافة إلى توفير فرص عمل للقطاع الخاص.
المملكة تسعى لتغيير الصورة النمطية عن كونها دولة نفطية
كان نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أكد أن برنامج “صُنع في السعودية” ليس برنامجًا خاصًّا بترويج المنتجات الوطنية وإبرازها، بل يسعى أيضًا إلى تغيير الصورة النمطية عن المملكة من كونها دولة نفطية، وإظهار أنها تتميز بالعديد من المنتجات الوطنية غير النفطية.
وأضاف أن المملكة حققت الكثير من النجاحات للصادرات غير النفطية التي وصلت صادراتها اليوم إلى أكثر من 178 دولة، بما فيها دول مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن البرنامج لإبراز هذه النجاحات من خلال خلق هوية موحدة للمنتج السعودي تحت شعار “صناعة سعودية”.