بالفيديو.. تدشين أول جهاز تنفس محلي التصنيع يخدم وحدة العناية المركزة

كان نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أكد أن برنامج “صُنع في السعودية” ليس برنامجًا خاصًّا بترويج المنتجات الوطنية وإبرازها، بل يسعى أيضًا إلى تغيير الصورة النمطية عن المملكة من كونها دولة نفطية، وإظهار أنها تتميز بالعديد من المنتجات الوطنية غير النفطية.

وأضاف أن المملكة حققت الكثير من النجاحات للصادرات غير النفطية التي وصلت صادراتها اليوم إلى أكثر من 178 دولة، بما فيها دول مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن البرنامج لإبراز هذه النجاحات من خلال خلق هوية موحدة للمنتج السعودي تحت شعار “صناعة سعودية”.