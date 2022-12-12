هيئة الإعلام المرئي: ضبط أكثر من 1300 مخالفة إعلامية في نوفمبر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها رصدت خلال شهر نوفمبر أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، من بينها 20 مخالفة لترخيص موثوق.

أكثر من 1300 مخالفة إعلامية

وقالت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “حرصًا على الالتزام بتنظيمات وضوابط العمل الإعلامي، ومن خلال جولاتها الرقابية والمتابعة، رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال شهر نوفمبر أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، من بينها 20 مخالفة لترخيص موثوق”.

وأشارت إلى أن “أكثر من 300 ألف جهاز من أجهزة البث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي، فسحناها خلال نوفمبر في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع”.

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عاجل.. تكليف العبداللطيف رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

تكليف العبداللطيف برئاسة الهيئة

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قرارًا بتكليف الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

ويتمتع العبداللطيف الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بخبرة تقارب 20 عامًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من خلال قيادة فريق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير مؤشرات التحول الوطني الرقمي وقياس أثرها على مستوى القطاعات، والإشراف على إستراتيجية التحول في قطاع التعليم.

ويحمل العبداللطيف درجة الدكتوراه في علوم الحاسب بجامعة هاريت وات الاسكتلندية وماجستير علوم الحاسب من جامعة أدنبرة بأسكتلندا وبكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود.

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كما شغل منصب وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير ، وتقلد منصب نائب رئيس وحدة التحول الرقمي في اللجنة الوطنية للتحول الرقمي.

وشغل قبل ذلك مناصب عدة، أبرزها عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود والمستشار المشرف على إدارة المشاريع.

والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ‏ هي هيئة تنظيمية حكومية للإعلام في المملكة، صدر القرار بإنشائها في 3 سبتمبر 2012 تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، وترتبط تنظيميًاً بوزيرالإعلام. وتهدف إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه.