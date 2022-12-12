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«الصحة»: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء
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«الصحة»: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء
١٢:٥٦:٢٩ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 80 حالة، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 826259 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم  تسجيل 80 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813699 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9486 حالة وفاة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 38 إصابة جديدة، فيما رصدت تعافي 46 حالة ووفاة حالتين.

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«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة شفاء

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