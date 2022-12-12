كوشك: رؤية المملكة 2030 تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة

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أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجرئ، الدكتور نبيل كوشك، أن رؤية المملكة 2030 حرصت على الدعم والاهتمام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

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تأسيس شركة للنمو الصغير والكبير

وأضاف خلال حديثه في اليوم الثاني من ملتقى الميزانية 2023، أن هناك برامج ومبادرات؛ أهمها التحول في التفكير لدى رواد ورائدات الأعمال، حيث إنه من اليوم الأول يبحث عن تأسيس شركة للنمو الصغير والكبير وتصبو إلى العالمية.

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وأوضح أن التسارع في التشريعات والأنظمة سهّل على رواد الأعمال والمستثمرين تأسيس شركات قابلة للنمو السريع.

تسهيلات لإنشاء شركات قابلة للنمو السريع

وأشار إلى تشريعات لها علاقة بهيئة سوق المال، البنك المركزي، البيئة التشريعية التجريبة، مما أسهم في إطلاق العنان لرواد الأعمال لإنشاء شركات قابلة للنمو السريع.

ونظمت وزارة المالية أمس الأحد واليوم الاثنين، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

ويتم، اليوم، مناقشة: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”