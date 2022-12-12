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لإنشاء 7 فنادق.. وجهة مسار تطلق أعمال الحزمة الأولى من مشاريعها بالعاصمة المقدسة
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لإنشاء 7 فنادق.. وجهة مسار تطلق أعمال الحزمة الأولى من مشاريعها بالعاصمة المقدسة

لإنشاء 7 فنادق.. وجهة مسار تطلق أعمال الحزمة الأولى من مشاريعها بالعاصمة المقدسة

لإنشاء 7 فنادق.. وجهة مسار تطلق أعمال الحزمة الأولى من مشاريعها بالعاصمة المقدسة
٠١:٢٩:٠٨ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس

أطلقت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ “مسار” الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية في العاصمة المقدسة، بقيمة استثمارية تجاوزت 7 مليارات ريال لإنشاء سبعة أبراج فندقية.

وتقع المجموعة الفندقية بالمنطقة المركزية على بعد 500 متر عن ساحات الحرم المكي، وتشمل مولًا تجاريًا بمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، إلى جانب محطة توقف لحافلات التردد.

وجهة مسار

وبين الرئيس التنفيذي للشركة ياسر أبو عتيق أن وجهة “مسار” ستوفر مستقبلًا وخيارات متعددة للقادمين للعاصمة المقدسة، فضلًا عن تحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن وجهة “مسار” ستمثل عند انتهائها معلمًا عصريًا، ووجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول العام 2030.

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