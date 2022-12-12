الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بـ «الأوقاف» لحملة مختلف المؤهلات
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المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بـ «الأوقاف» لحملة مختلف المؤهلات

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بـ «الأوقاف» لحملة مختلف المؤهلات

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بـ «الأوقاف» لحملة مختلف المؤهلات
١٢:٣٢:٤٠ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

 – أخصائي أول – الشراكات الإستراتيجية

* المؤهلات والخبرات:

1 – بكالوريوس في تخصص مشابه.

2 – خمس سنوات من الخبرة في نفس المجال.

* المزايا:

1 – بدل تعليم الأطفال.

2 – برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

3 – تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.

* طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا).

في الوقت نفسه، أقرّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، بهدف تنظيم إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات، حيث تشرف الهيئة بموجب اللائحة على كافة الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها.

وتضم اللائحة 13 مادة تتضمن، آلية إنشاء المحفظة وتحديد صلاحيات الواقف، واتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، إضافة إلى عمليات الإفصاح والتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ عليها وضوابط إنهائها، والإجراءات المتبعة في حالات التعدي عليها أو الإضرار بها.

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