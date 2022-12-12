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بالفيديو.. نائب المحافظ في «منشآت»: توفير 850 ألف وظيفة للجنسين هذا العام
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بالفيديو.. نائب المحافظ في «منشآت»: توفير 850 ألف وظيفة للجنسين هذا العام

بالفيديو.. نائب المحافظ في «منشآت»: توفير 850 ألف وظيفة للجنسين هذا العام

بالفيديو.. نائب المحافظ في «منشآت»: توفير 850 ألف وظيفة للجنسين هذا العام
٠١:٤٦:١٨ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال سعود السبهان، نائب المحافظ لريادة الأعمال في “منشآت”، إن نسبة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 33% بالمقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أن عدد تلك المنشآت وصل إلى 979 ألف منشأة

وأضاف في كلمته باليوم الثاني لملتقى ميزانية 2023: “دور هذه المنشآت هو التوظيف، وفي هذه السنة فقط تم توفير 850 ألف وظيفة للجنسين”.

اليوم الثاني للملتقى

ونظمت وزارة المالية أمس الأحد واليوم الاثنين، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

ويتم، اليوم، مناقشة: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

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الكلمات الدلالية:
الاستثمارات السبهان المالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة محافظ ملتقى ميزانية منشآت ميزانية

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