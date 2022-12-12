«بوريل»: الاتحاد الأوروبي سيقر حزمة عقوبات قاسية ضد النظام الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني ستتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين.

مطالب بإعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية

وطالبت وزيرة خارجية السويد السابقة إدانتها إعدام مجيد رضا رهنورد، مشددة على ضرورة وسرعة إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، وإلغاء إقامة المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم الذين يعيشون في الخارج.

نيوزيلندا تفرض عقوبات على 22 مسؤولًا إيرانيًا

فيما فرضت نيوزيلندا عقوبات على 22 مسؤولًا إيرانيًا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي، وشملت العقوبات النيوزيلندية على مسؤولين إيرانيين مع رئيس شرطة الأخلاق.

أستراليا تعاقب كيانات إيرانية

وأعلنت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونج، السبت أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، عن إعدام المتظاهر الشاب مجيد رضا رهنورد على الملأ العام في منطقة «مشهد»، شمال شرقي إيران.

وكشفت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان، وفاة المواطن شهريار عادلي، من سردشت، شمال غربي إيران، جراء شدة الإصابة بعد اعتقاله يوم الخميس 8 دیسمبر. وبحسب هذه المنظمة، فقد تعرض لتعذيب شديد في معتقل سردشت، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 124 مدنيًا قُتلوا برصاص الأمن الإيراني في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

توثيق أسماء 44 طفلاً قُتلوا في الانتفاضة

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها وثقت أسماء 44 طفلاً قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الانتفاضة في إيران، مشيرة إلى أنه تم ممارسة العنف الشديد على أسر 13 طفلاً من هؤلاء، من قبل النظام الإيراني بالاعتقال والتهديد بالقتل.

الاحتجاجات الشعبية تقترب من شهرها الرابع

وتقترب احتجاجات الشعب الإيراني من شهرها الرابع، امتدادًا لتاريخ طويل من الاحتجاجات ضد نظام الملالي وتنظيماته وجماعاته المسلحة، التي تنتهك حرية البشر في إيران، وتسلبهم حقوقهم المشروعة، التي حددتها قوانين حقوق الإنسان.

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