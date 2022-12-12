ملتقى الميزانية.. الزامل: الناتج المحلي سيتضاعف 3 مرات في 2023 إلى 895 مليار ريال (فيديو)

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أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، أن عام 2023 سيشهد انطلاقة قوية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف لمضاعفة الناتج المحلي 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال.

وأضاف في حديثه بملتقى الميزانية 2023، أن الإستراتيجية ذاتها تهدف إلى مضاعفة الصادرات الصناعية لتصل إلى 575 مليار ريال، ووصول قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال سعودي.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1602211769576890369

الإستراتيجية الوطنية للصناعة

وفي سياق متصل، أشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن الإستراتيجية تستهدف أيضًا زيادة الصادرات والمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، واستحداث عشرات الآلاف في الوظائف النوعية ذات القيمة العالية.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1602212716331999232

ونظمت وزارة المالية أمس الأحد واليوم الاثنين، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

ويتم، اليوم، مناقشة: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

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