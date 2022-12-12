العوهلي: الصناعات العسكرية ستسهم بـ95 مليار ريال في الناتج المحلي 2023 (فيديو)

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قال أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن قطاع الصناعات العسكرية هو قطاع جديد صار له 4 سنوات من بداية وضع الهيئة اللبنات الأساسية لتوطين القطاع، مضيفًا: أتوقع أن يسهم القطاع بنحو 95 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023.

وأضاف في كلمته باليوم الثاني لملتقى ميزانية 2023 الذي تنظمه وزارة المالية: “نتوقع أن يكون هناك 35 مليار ريال إسهامًا في الإيرادات غير النفطية بحلول 2030”.

فيديو | محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: في 2030 نتوقع أن يكون لقطاع الصناعات العسكرية قرابة 95 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/qxrPrXrusQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2022

وفي سياق متصل، أوضح “العوهلي” أن هناك 100 ألف فرصة وظيفية متوقعة منها 40 ألف مباشرة لشبابنا وبناتنا و60 ألف غير مباشرة.

وتابع: هناك فرص استثمارية كبيرة في المملكة بالنسبة للقطاع الخاص وأيضا للمستثمر الأجنبي على حد سواء في توطين الصناعات العسكرية بالمملكة.

فيديو | محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: توطين الصناعات العسكرية سيسهم في خلق فرص وظيفية #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/DgBJCCBhaD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2022

ملتقى ميزانية 2023

ونظمت وزارة المالية أمس الأحد واليوم الاثنين، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

ويتم، اليوم، مناقشة: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

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