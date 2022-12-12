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تنبيه مهم.. «الغذاء والدواء»: 4 محاذير قبل تناول الأطعمة المحفوظة بعلب معدنية

تنبيه مهم.. «الغذاء والدواء»: 4 محاذير قبل تناول الأطعمة المحفوظة بعلب معدنية

تنبيه مهم.. «الغذاء والدواء»: 4 محاذير قبل تناول الأطعمة المحفوظة بعلب معدنية
١٢:٠٨:٣٧ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 4 أمور مهمة قبل تناول الأطعمة المحفوظة بعلب معدنية.

وقالت في حسابها على تويتر، إن الأطعمة المعلبة التي تكون محفوظة في عبوات معدنية تخضع لاشتراطات ومواصفات فنية تضمن جودة الطعام المخزن بها، ولسلامتك بعد فتحها؛ نقدم لك النصائح التالية:

4 محاذير قبل تناول الأطعمة المحفوظة

1 – ينبغي التأكد من جودة التغليف.

2 – تجنب شراء المعلبات المنتفخة أو الصدئة أو الملعوجة أو التي تكون بطاقتها الغذائية غير واضحة.

3 – عدم ترك المواد الغذائية في العلب المعدنية بعد الفتح سواء في الثلاجة أو خارجها ويفضل حفظ الطعام المتبقي في علب بلاستيكية أو زجاجية مخصصة لحفظ الأغذية.

4 – تخزين المعلبات في أماكن جافة وتحت درجة حرارة معتدلة وألا في أماكن تتعرض فيها للرطوبة أو الحرارة العالية.

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