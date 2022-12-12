«المسند» يوضح المقصود بدرجة الحرارة المحسوسة.. ويكشف مفاجأة

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أوضح خبير الطقس وأستاذ المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، أن المقصود بدرجة الحرارة المحسوسة هي درجة الحرارة المتداولة بين الناس ويشعر بها الإنسان، وهي تختلف عن المعلنة من خلال المراصد وفي وسائل الإعلام.

درجة الحرارة المحسوسة تختلف عن المنشورة في الإعلام

وكشف على حسابه في «تويتر»، أن درجة الحرارة المعلنة في الإعلام تختلف عن درجة الحرارة المحسوسة بواسطة جلد الإنسان، وهي الأهم، إذ أن شعور الإنسان بالبرد أو الحر يتوقف على عاملين:

1 – درجة الحرارة.

2 – سرعة الرياح،

* أو

1 – درجة الحرارة.

2 – درجة الرطوبة النسبية.

وأضاف أن درجة الحرارة المحسوسة تكون أقل من درجة الحرارة العادية، فمثلاً عندما تكون درجة الحرارة صفرًا مئويًا، وسرعة الرياح 10كم في الساعة، فدرجة الحرارة التي يشعر بها جلد الإنسان حقيقة هي تحت الصفر بثلاث درجات وليست صفرًا مئويًا.

خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم

وقال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع خلال الـ 24ساعة القادمة، واعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة مع الحالة الممطرة السابعة على مناطق مختلفة من المملكة، مضيفًا أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جدًا غرب مكة وجنوب جدة وعلى الليث، وأنها تمتد إلى الطائف ورابغ والقنفذة والباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.

أمطار غزيرة مع سيول في مكة وهذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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