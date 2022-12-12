رابط التقديم.. «ترشيد» تُوفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض
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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة «ترشيد»، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي
– محلل الميزانية والتقارير
* المؤهلات والخبرات:
1 – درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية أو ما يعادلها.
2 – من 1 إلى 3 سنوات من الخبرة في دور إعداد التقارير الإدارية.
3 – إجادة اللغة الإنجليزية، مع مهارات الاتصال الفعال «كتابيًا وشفهيًا».
4 – المعرفة المحلية بمبادئ المحاسبة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
* المهام والمسؤوليات:
1 – المساعدة في التخطيط والحفاظ على ميزانية ترشيد.
2 – مراجعة ومراقبة ميزانيات الإدارات، وإعداد تقارير الميزانية.
3 – إعداد التحليل المالي والعروض التقديمية للموازنة السنوية.
4 – تطوير التقارير المالية ، والتنبؤ التحليلي ، وتقرير أداء الميزانية المتجه.
5 – العمل عن كثب على تطوير افتراضات الميزانية وتقارير مقارنة الموازنة مع التعليقات، وإعداد جميع الوثائق ذات الصلة وتسهيل عمليات التدقيق المالي.
* التقديم
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).