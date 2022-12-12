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رابط التقديم.. «ترشيد» تُوفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض

رابط التقديم.. «ترشيد» تُوفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض

رابط التقديم.. «ترشيد» تُوفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض
١١:٤٠:٥٤ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة «ترشيد»، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

– محلل الميزانية والتقارير

* المؤهلات والخبرات:

1 – درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية أو ما يعادلها.

2 – من 1 إلى 3 سنوات من الخبرة في دور إعداد التقارير الإدارية.

3 – إجادة اللغة الإنجليزية، مع مهارات الاتصال الفعال «كتابيًا وشفهيًا».

4 – المعرفة المحلية بمبادئ المحاسبة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

* المهام والمسؤوليات:

1 – المساعدة في التخطيط والحفاظ على ميزانية ترشيد.

2 – مراجعة ومراقبة ميزانيات الإدارات، وإعداد تقارير الميزانية.

3 – إعداد التحليل المالي والعروض التقديمية للموازنة السنوية.

4 – تطوير التقارير المالية ، والتنبؤ التحليلي ، وتقرير أداء الميزانية المتجه.

5 – العمل عن كثب على تطوير افتراضات الميزانية وتقارير مقارنة الموازنة مع التعليقات، وإعداد جميع الوثائق ذات الصلة وتسهيل عمليات التدقيق المالي.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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