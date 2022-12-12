رابط التقديم.. «ترشيد» تُوفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض

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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة «ترشيد»، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

– محلل الميزانية والتقارير

* المؤهلات والخبرات:

1 – درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية أو ما يعادلها.

2 – من 1 إلى 3 سنوات من الخبرة في دور إعداد التقارير الإدارية.

3 – إجادة اللغة الإنجليزية، مع مهارات الاتصال الفعال «كتابيًا وشفهيًا».

4 – المعرفة المحلية بمبادئ المحاسبة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

* المهام والمسؤوليات:

1 – المساعدة في التخطيط والحفاظ على ميزانية ترشيد.

2 – مراجعة ومراقبة ميزانيات الإدارات، وإعداد تقارير الميزانية.

3 – إعداد التحليل المالي والعروض التقديمية للموازنة السنوية.

4 – تطوير التقارير المالية ، والتنبؤ التحليلي ، وتقرير أداء الميزانية المتجه.

5 – العمل عن كثب على تطوير افتراضات الميزانية وتقارير مقارنة الموازنة مع التعليقات، وإعداد جميع الوثائق ذات الصلة وتسهيل عمليات التدقيق المالي.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).