الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
18 درجة في طريف.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في مناطق المملكة
انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 198 ريالاً
البنك المركزي يكشف عن تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية
«الموارد البشرية»: يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من عمر 18 سنة بهذا الشرط
بالفيديو والصور.. السيول تجري صباح اليوم في شوارع وأحياء محافظات مكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
١١:٢١:٢٤ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 12 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.96.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.26

ريال عماني 9.78

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.61

فرنك سويسري 4.02

اقرأ أيضًا:

تحركات خفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الدولار الريال السعودية العملات سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
كاتب أمريكي: الإعلام يتجاهل جرائم القتل ضد المسلمين

كاتب أمريكي: الإعلام يتجاهل جرائم القتل ضد المسلمين

٠٣:٠٤ م، الأحد، ٠٨ مارس ٢٠١٥
«التجارة» تغلق مصنعاً يستخدم الإسفنج الملوث لإنتاج المراتب في الرياض

«التجارة» تغلق مصنعاً يستخدم الإسفنج الملوث لإنتاج المراتب في الرياض

١١:٢٥ ص، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥
أعلاها 34 درجة.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أعلاها 34 درجة.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

١٠:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
تنبيه متقدم.. “الأرصاد” لأهالي هذه المناطق: أمطار ورياح مثيرة للأتربة حتى المساء

تنبيه متقدم.. “الأرصاد” لأهالي هذه المناطق: أمطار ورياح مثيرة للأتربة حتى المساء

٠٩:٢٦ ص، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *