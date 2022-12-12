18 درجة في طريف.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في مناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 31 درجة في جازان، و29 درجة في ينبع، و26 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و27 درجة في القنفذة والعلا والوجه، و21 درجة في الرياض وحائل والأحساء والمجمعة والخرج، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 19 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة 18 درجة في طريف.

مساجد مكة تُعلن فجر اليوم: «صلوا في رحالكم»

ومع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى جريان السيول، وجّهت مساجد محافظات شمال مكة فجر اليوم نداءً للأهالي والسكان، أن «صلوا في رحالكم».

إدارة الأزمات: إغلاق الأنفاق احترازيًا بسبب الأمطار

في الوقت نفسه، أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك إغلاقًا للأنفاق احترازيًا نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعيًا الجميع وحفاظًا على سلامتهم إلى استخدام الطرق البديلة، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم

وقال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع خلال الـ 24ساعة القادمة، واعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة السابعة على مناطق مختلفة من المملكة، مضيفًا أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جدًا غرب مكة وجنوب جدة وعلى الليث، وأنها تمتد إلى الطائف ورابغ والقنفذة والباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.

إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية

وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون «عن بُعد»، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

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