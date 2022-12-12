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«هيئة العقار»: امتثال منصات العقار الإلكترونية في تطبيق ضوابط الإعلانات ارتفع إلى 82%

«هيئة العقار»: امتثال منصات العقار الإلكترونية في تطبيق ضوابط الإعلانات ارتفع إلى 82%

«هيئة العقار»: امتثال منصات العقار الإلكترونية في تطبيق ضوابط الإعلانات ارتفع إلى 82%
١١:٥١:١٥ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

كشفت الهيئة العامة للعقار أن امتثال المنصات العقارية الإلكترونية بضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأشهر الماضية أو بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفعت إلى 82% خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2022 م.

وعملت الهيئة على متابعة الإعلانات العقارية المخالفة للضوابط والمعايير ومعاجلتها عن طريق تعديل محتوى الإعلان العقاري وفق ضوابط الإعلانات العقارية أو بإزالة الإعلان العقاري المخالف للضوابط.

الزيارات الميدانية

وجاء ذلك من خلال الزيارات الميدانية وتطبيق خطة المسح الإلكتروني للمنصات العقارية الإلكترونية؛ ومنصات التواصل الاجتماعي بما يحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ويعزّز جودة الخدمات العقارية ونوعيتها.

وأوضحت الهيئة أنها تتحقق من مصداقية الإعلان وضمان خلوه من التضليل واكتمال المعلومات التي تتوفر به كتحديد الغرض من الإعلان، ونوع العقار، واسم المعلن ،ورقم الترخيص، واسم المدينة والحي، إلى جانب الإفصاح عن البيانات الرئيسية التي تساعد المشتري أو المستأجر على اتخاذ قراره كمساحة العقار ووصفه بما يشمل نوعه وعمره، ومحتوياته.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار تسعى من خلال حملاتها الرقابية إلى زيادة تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، وتعزيز حوكمته، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، ورفع مستوى شفافيته.

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